Juventus Women Roma finale Coppa Italia 0-1 LIVE | Giugliano porta avanti le giallorosse
Giugliano ha segnato il gol decisivo che ha portato la Roma in vantaggio sulla Juventus Women durante la finale di Coppa Italia femminile. La partita si è conclusa con un risultato di 1-0 a favore delle giallorosse. La cronaca del match, insieme a moviola e tabellino, è disponibile in tempo reale.
di Mauro Munno Juventus Women Roma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la finale di Coppa Italia femminile. (inviato al Romeo Menti di Vicenza) – La Juventus Women di Max Canzi è impegnata nell’ultima partita stagionale, che mette in palio un trofeo. A Vicenza va in scena la finale di Coppa Italia, l’ennesima sfida della saga contro la Roma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Roma 0-1: sintesi e moviola. 80? Gol Giugliano – Spizzata di Viens sul cross di Pilgrim. Kullberg e Thomas sorprese alle spalle da Giugliano che insacca 67? Salvataggio di Carbonell – Non il primo, si oppone in maniera decisiva sulla conclusione a botta sicura di Pilgrim 65? Occasione Lenzini – Enorme chance per la Juve sugli sviluppi di corner. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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