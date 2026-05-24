Giugliano ha segnato il gol decisivo che ha portato la Roma in vantaggio sulla Juventus Women durante la finale di Coppa Italia femminile. La partita si è conclusa con un risultato di 1-0 a favore delle giallorosse. La cronaca del match, insieme a moviola e tabellino, è disponibile in tempo reale.

di Mauro Munno Juventus Women Roma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la finale di Coppa Italia femminile. (inviato al Romeo Menti di Vicenza) – La Juventus Women di Max Canzi è impegnata nell’ultima partita stagionale, che mette in palio un trofeo. A Vicenza va in scena la finale di Coppa Italia, l’ennesima sfida della saga contro la Roma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Roma 0-1: sintesi e moviola. 80? Gol Giugliano – Spizzata di Viens sul cross di Pilgrim. Kullberg e Thomas sorprese alle spalle da Giugliano che insacca 67? Salvataggio di Carbonell – Non il primo, si oppone in maniera decisiva sulla conclusione a botta sicura di Pilgrim 65? Occasione Lenzini – Enorme chance per la Juve sugli sviluppi di corner. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women Roma finale Coppa Italia 0-1 LIVE: Giugliano porta avanti le giallorosse

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