La finale di Coppa Italia femminile tra Juventus Women e Roma si è conclusa con un pareggio 0-0. La partita si è giocata a Vicenza. Nessuna rete è stata segnata durante i 90 minuti. La gara è terminata senza supplementari. La finale si è svolta oggi, senza modifiche al risultato finale. La cronaca live ha evidenziato poche azioni da gol e nessun cambio nel punteggio.

di Mauro Munno Juventus Women Roma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la finale di Coppa Italia femminile. (inviato al Romeo Menti di Vicenza) – La Juventus Women di Max Canzi è impegnata nell’ultima partita stagionale, che mette in palio un trofeo. A Vicenza va in scena la finale di Coppa Italia, l’ennesima sfida della saga contro la Roma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Roma 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 18.00 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Juventus Women Roma 0-0: risultato e tabellino. Juventus Women (3-4-1-2): De Jong; Lenzini, Salvai, Harviken; Bonansea, Schatzer, Wälti, Carbonell; Godo; Capeta, Vangsgaard. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women Roma finale Coppa Italia 0-0 LIVE: si comincia a Vicenza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

JUVENTUS WOMEN - Roma, FINALE COPPA ITALIA | Torino - JUVENTUS, ULTIMA SERIE A | LIVE POST GARE!!!

Notizie e thread social correlati

Juventus Women Roma finale Coppa Italia: sintesi, moviola, risultato, tabellino cronaca liveLa finale di Coppa Italia femminile tra Juventus Women e Roma si è conclusa con la vittoria della Juventus.

Juventus Women Roma streaming live e diretta tv: dove vedere la finale di Coppa ItaliaLa finale di Coppa Italia tra Juventus Women e Roma sarà trasmessa in streaming e in diretta TV.

Temi più discussi: Coppa Italia Women | Dove vedere Juventus-Roma; Finale Coppa Italia Women, Juve-Roma su Sky; Dove vedere Juventus-Roma, finale della Coppa Italia femminile, in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Coppa Italia Women Frecciarossa, domenica a Vicenza è ancora Juventus-Roma. Le parole di Canzi, Bonansea, Rossettini e Dragoni.

Coppa Italia Women, è il giorno della finale. Al Romeo Menti di Vicenza in campo Juventus-Roma. Live alle 18:00 su @RaiDue e @SkySport. #coppaitaliawomen #coppaitaliafemminile #JuventusRoma #JuveRoma x.com

Serie A Women- Classifica finale e analisi reddit

WOMEN| Coppa Italia, le formazioni ufficiali della finale Juventus-RomaAlle 18:00 scenderanno in campo, a Vincenza, Juventus e Roma per aggiudicarsi la Coppa Italia Femminile. Vediamo le scelte dei due allenatori. juvenews.eu

Juventus-Roma diretta Coppa Italia femminile: segui la finale oggi LIVECanzi e Rossettini si sfidano al Menti di Vicenza per l'ultimo trofeo della stagione: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it