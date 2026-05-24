Juventus Women Roma finale Coppa Italia | sintesi moviola risultato tabellino cronaca live

La finale di Coppa Italia femminile tra Juventus Women e Roma si è conclusa con la vittoria della Juventus. La partita è stata seguita con aggiornamenti in tempo reale, comprendendo sintesi, moviola e tabellino. La cronaca live ha riportato i momenti salienti dell'incontro, senza dettagli su eventuali decisioni arbitrali o eventi specifici. La partita ha visto la Juventus prevalere sui rivali nella competizione.

di Mauro Munno Juventus Women Roma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la finale di Coppa Italia femminile. (inviato al Romeo Menti di Vicenza) – La Juventus Women di Max Canzi è impegnata nell’ultima partita stagionale, che mette in palio un trofeo. A Vicenza va in scena la finale di Coppa Italia, l’ennesima sfida della saga contro la Roma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Roma 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 18.00 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Juventus Women Roma 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Juventus Women Roma: il pre-partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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