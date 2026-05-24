Juventus Women Roma finale Coppa Italia | sintesi moviola risultato tabellino cronaca live

Da juventusnews24.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La finale di Coppa Italia femminile tra Juventus Women e Roma si è conclusa con la vittoria della Juventus. La partita è stata seguita con aggiornamenti in tempo reale, comprendendo sintesi, moviola e tabellino. La cronaca live ha riportato i momenti salienti dell'incontro, senza dettagli su eventuali decisioni arbitrali o eventi specifici. La partita ha visto la Juventus prevalere sui rivali nella competizione.

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