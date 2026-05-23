La finale di Coppa Italia tra Juventus Women e Roma sarà trasmessa in streaming e in diretta TV. La partita si giocherà oggi e sarà possibile seguirla tramite le piattaforme ufficiali e canali sportivi dedicati. La partita rappresenta l’atto conclusivo della competizione femminile. Le due squadre si sfideranno per il titolo, con modalità di trasmissione confermate dalle fonti ufficiali. La partita si svolgerà in un orario stabilito e sarà visibile agli spettatori tramite i servizi di streaming e televisivi previsti.

tra le bianconere e le giallorosse. Tutto pronto per il grande e attesissimo epilogo della stagione. Domenica 24 maggio 2026, i riflettori si accenderanno per illuminare l’ultimo, decisivo appuntamento dell’annata: la finalissima di Coppa Italia Women 20252026. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata A contendersi il prestigioso trofeo nazionale saranno la Juventus Women e la Roma, pronte a darsi battaglia in una sfida che promette assoluto spettacolo e grande intensità. Il palcoscenico scelto per questo emozionante scontro diretto è il suggestivo stadio “Romeo Menti” di Vicenza, che si vestirà a festa per incoronare le campionesse. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women Roma streaming live e diretta tv: dove vedere la finale di Coppa Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

COMO vs JUVENTUS DIRETTA LIVE SERIE A FEMMINILE TELECRONACA STATISTICHE & PARTITA LIVE

Sullo stesso argomento

Fiorentina Juventus Women streaming live diretta tv: dove vedere la semifinale di Coppa Italiadi Redazione JuventusNews24Fiorentina Juventus Women streaming live diretta tv: dove vedere la semifinale di andata di Coppa Italia tra la Viola e le...

Juventus Women Fiorentina streaming live e diretta tv: dove vedere la semifinale di Coppa Italiadi Redazione JuventusNews24Juventus Women Fiorentina streaming live e diretta tv: dove vedere la gara valida per il ritorno delle semifinali di di...

#Juventus- #Roma: probabili formazioni Coppa Italia Women, orario e dove vederla in tv e streaming x.com

Juventus-Roma: probabili formazioni Coppa Italia Women, orario e dove vederla in tv e streamingLe bianconere in campo per l'ultima gara della stagione con in palio un trofeo importante. Canzi: Superati momenti difficili ... tuttosport.com

Dove vedere Juventus-Roma, la finale di Coppa Italia femminile, in tv e streaming: canale, orario, formazioniCome guardare la Finale di Coppa Italia femminile tra Juventus Women e Roma Femminile: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming. msn.com