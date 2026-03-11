Fiorentina Juventus Women 0-1 LIVE | comincia la ripresa

Alle ore 14:30 si è aperto il secondo tempo della semifinale di Coppa Italia femminile tra Fiorentina e Juventus Women, con il risultato ancora di 0-1. La partita si sta giocando allo stadio di Firenze e vede le due squadre sfidarsi per ottenere un vantaggio importante in vista del ritorno. La cronaca segue gli sviluppi di questa sfida che coinvolge le formazioni italiane di calcio femminile.

FIORENTINA JUVENTUS ANALISI POST PARTITA

