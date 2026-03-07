Oggi alle 18:15 allo stadio Romeo Menti di Vicenza si gioca Italia-Danimarca, seconda partita delle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027. La sfida vede le due nazionali affrontarsi in una fase importante della competizione, con l’obiettivo di ottenere punti utili per proseguire nel torneo. La partita sarà trasmessa in diretta streaming e in tv.

Parola d’ordine: vincere. Oggi, sabato 7 marzo, alle ore 18:15 si disputerà allo stadio “Romeo Menti” di Vicenza Italia-Danimarca, seconda partita valida per la delicata fase di qualificazione ai Campionati Mondiali 2027 di calcio femminile. Sarà un match da non sbagliare per le azzurre allenate da Andrea Soncin, chiamate a riscattare la sconfitta di misura rimediata a Reggio Calabria, dove hanno dovuto cedere il passo alla Svezia per 0-1. L’obiettivo non è solo imporsi, ma anche migliorare quanto visto qualche giorno fa al Granillo, dove ha pesato la sterilità offensiva, problema presente anche negli scorsi mesi. Il precedente aiuta: nell’aprile 2024 le nostre ragazze uscirono vittoriose dal campo nordico, stampando un sonoro 3-0 firmato dalla premiata ditta Caruso, Di Guglielmo e Girelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia-Danimarca oggi, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, tv, programma, streaming

Dove vedere in tv Italia-Danimarca, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, programma, streamingSabato 7 marzo (ore 18:15) la Nazionale Italiana di calcio femminile sarà impegnata nel secondo incontro della fase a gironi delle qualificazioni ai...

Italia-Svezia oggi, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, tv, programma, streamingLa Nazionale italiana di calcio femminile debutta nelle qualificazioni ai Mondiali 2027.

Contenuti utili per approfondire Italia Danimarca oggi Qualificazioni....

Temi più discussi: Italia-Danimarca: Qualificazioni al Campionato Mondiale Femminile – Richiesta Biglietti Gratuiti; Italia-Danimarca oggi, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, tv, programma, streaming; Italia-Danimarca femminile: dove vedere la partita in tv e streaming; Italia-Danimarca femminile: data, orario e dove vedere | Qualificazioni Mondiale 2027.

Italia-Danimarca oggi, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, tv, programma, streamingParola d’ordine: vincere. Oggi, sabato 7 marzo, alle ore 18:15 si disputerà allo stadio Romeo Menti di Vicenza Italia-Danimarca, seconda partita valida per la delicata fase di qualificazione ai ... oasport.it

Dove vedere in tv Italia-Danimarca, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, programma, streamingSabato 7 marzo (ore 18:15) la Nazionale Italiana di calcio femminile sarà impegnata nel secondo incontro della fase a gironi delle qualificazioni ai ... oasport.it

L'Italia torna in campo contro la Danimarca per la seconda gara di qualificazione ai Mondiali del 2027. Una sfida cruciale per il cammino delle azzurre. Nel primo commento data ora e dove vedere la partita in diretta TV e streaming - facebook.com facebook

Calcio: la mostra 'Sfumature d'Azzurro' fa tappa a Vicenza. In Basilica Palladiana in vista di Italia-Danimarca donne al Menti #ANSA x.com