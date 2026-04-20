Batte Forlì dopo un avvio in salita Ma Scafati non inciampa nel derby Il duello si decide all’ultima giornata

Nel campionato di basket, la squadra di Vuelle ha vinto contro Forlì con il punteggio di 85-73, dopo un avvio difficile. Nel derby tra Scafati e un’altra formazione, quest’ultima non ha commesso errori e si è imposta senza problemi. La sfida tra le due squadre si concluderà all’ultima giornata, mantenendo vivo il confronto in classifica. I giocatori di Vuelle hanno distribuito i punti, con Johnson e Tambone in evidenza.

VUELLE 85 FORLì 73 VUELLE: Trucchetti 6, Johnson 21, Bertini 12, Sakine ne, Smith 8, Tambone 19, Reginato ne, Virginio 10, Bucarelli 9, Fainke. All. Leka. UNIEURO FORLI’: Rosser 11, Bossi 6, Gazzotti, Gaspardo 11, Masciadri 3, Berluti, Casali ne, Aradori 18, Stephens 18, Pinza 6. All. Martino. Arbitri: De Biase, Moretti, Martellosio. Note – Parziali: 20-17, 47-41, 70-60. Tiri liberi: Pesaro 811, Forlì 815. Tiri da 3 punti: Pesaro 1129, Forlì 519. Rimbalzi: Pesaro 34, Forlì 32. Usciti per 5 falli: Bucarelli. Spettatori: 5.684. La Vuelle tiene vive le speranze, batte Forlì e regala ancora una settimana di passione ai suoi tifosi. Al suono...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Batte Forlì dopo un avvio in salita. Ma Scafati non inciampa nel derby. Il duello si decide all’ultima giornata Notizie correlate Gasperini sfida il Napoli: “Champions? Si decide all’ultima giornata. Dybala c’è, ma senza rischi”Alla vigilia di quello che è stato ribattezzato il “Derby della Capitale morale”, Gian Piero Gasperini ha presentato in conferenza stampa la sfida... Calcio a 5, la partita si decide a 41 secondi dalla sirena: il Forlì batte e sorpassa il ParmaMartedì sera torna la Coppa Velez: Forlì, detentore del trofeo, esordisce nella competizione sul campo del Santa Sofia, in un derby che si... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Batte Forlì dopo un avvio in salita. Ma Scafati non inciampa nel derby. Il duello si decide all’ultima giornata; Basket, A2: la VL Pesaro batte Forlì. Sarà decisivo l’ultimo turno; Tripudio biancorosso al Cabassi: il Forlì batte il Carpi e festeggia la salvezza; Pesaro batte Forlì e la promozione si deciderà all’ultima giornata. Rimini batte Forlì nel derby romagnolo: finisce 78 a 63Trascinati dalla ‘doppia doppia’ di Alipiev (15 punti e 10 rimbalzi), gli adriatici salgono al secondo posto. All’Unieuro, invece, non bastano i 19 punti di Stephens e resta al palo in piena zona ... ilrestodelcarlino.it Il cuore di Forlì batte in Municipio x.com L’HB batte Forlì chiudendo con una vittoria il Trofeo Emilia Romagna - facebook.com facebook