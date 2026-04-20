Batte Forlì dopo un avvio in salita Ma Scafati non inciampa nel derby Il duello si decide all’ultima giornata

Da ilrestodelcarlino.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato di basket, la squadra di Vuelle ha vinto contro Forlì con il punteggio di 85-73, dopo un avvio difficile. Nel derby tra Scafati e un’altra formazione, quest’ultima non ha commesso errori e si è imposta senza problemi. La sfida tra le due squadre si concluderà all’ultima giornata, mantenendo vivo il confronto in classifica. I giocatori di Vuelle hanno distribuito i punti, con Johnson e Tambone in evidenza.

VUELLE 85 FORLì 73 VUELLE: Trucchetti 6, Johnson 21, Bertini 12, Sakine ne, Smith 8, Tambone 19, Reginato ne, Virginio 10, Bucarelli 9, Fainke. All. Leka. UNIEURO FORLI’: Rosser 11, Bossi 6, Gazzotti, Gaspardo 11, Masciadri 3, Berluti, Casali ne, Aradori 18, Stephens 18, Pinza 6. All. Martino. Arbitri: De Biase, Moretti, Martellosio. Note – Parziali: 20-17, 47-41, 70-60. Tiri liberi: Pesaro 811, Forlì 815. Tiri da 3 punti: Pesaro 1129, Forlì 519. Rimbalzi: Pesaro 34, Forlì 32. Usciti per 5 falli: Bucarelli. Spettatori: 5.684. La Vuelle tiene vive le speranze, batte Forlì e regala ancora una settimana di passione ai suoi tifosi. Al suono...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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