José Antonio Maravall gli affetti mobilitati a garantire l’ordine

Un uomo è stato arrestato mentre tentava di entrare in un edificio pubblico con un coltello nascosto nella borsa. La polizia intervenuta sul posto ha fermato il sospetto senza incidenti. L’arma è stata sequestrata e il soggetto è stato condotto in commissariato per ulteriori accertamenti. Nessuno è rimasto ferito durante l’intervento. La scena si è svolta in pieno giorno, davanti a numerosi testimoni.

Come si concilia l’elogio della brevità condensato nell’aforisma Lo bueno, si breve, dos veces bueno (‘Ciò che è buono, se è breve, è due volte buono’), reso celebre dallo scrittore spagnolo Baltasar Gracián, con la profusione ornamentale propria di molte opere letterarie e artistiche del Barocco? Come si spiega il gusto del teatro barocco per le invenzioni scenografiche, che sbigottivano gli spettatori con giochi di luce, attori sospesi per aria, sciagure naturali, navi o animali che si muovevano sulla scena? Cosa hanno in comune Velázquez e Rubens, Calderón e Racine? A questi interrogativi, che hanno appassionato intellettuali, filologi e... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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