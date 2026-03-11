Cile José Antonio Kast proclamato presidente

José Antonio Kast è stato ufficialmente proclamato presidente del Cile durante una cerimonia che si è tenuta nel salone d’onore del palazzo presidenziale. La proclamazione è avvenuta alla presenza di rappresentanti istituzionali e membri del governo, mentre i media hanno seguito attentamente tutta la procedura ufficiale. Kast assume ora la guida del paese, con il risultato elettorale che lo ha portato alla vittoria.

José Antonio Kast è il nuovo presidente del Cile. Durante la cerimonia nel salone d'onore del Parlamento cileno a Valparaiso, Kast ha ricevuto la fascia presidenziale con i colori della bandiera cilena e la cosiddetta 'piocha di O' Higgins' dalla presidente del Senato, alla quale l'uscente Gabriel Boric l'aveva consegnata poco prima. Subito dopo tutti i presenti hanno intonato l'inno cileno, con l'ormai non più presidente Boric a fianco del nuovo capo dello Stato Kast sullo stesso podio. Come da protocollo, Boric ha poi lasciato la sala, accompagnato dagli applausi, e si è proceduto al giuramento della nuova squadra di governo davanti al presidente.