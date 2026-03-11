Cile José Antonio Kast proclamato presidente

Da lapresse.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

José Antonio Kast è stato ufficialmente proclamato presidente del Cile durante una cerimonia che si è tenuta nel salone d’onore del palazzo presidenziale. La proclamazione è avvenuta alla presenza di rappresentanti istituzionali e membri del governo, mentre i media hanno seguito attentamente tutta la procedura ufficiale. Kast assume ora la guida del paese, con il risultato elettorale che lo ha portato alla vittoria.

José Antonio Kast è il nuovo presidente del Cile. Durante la cerimonia nel salone d’onore del Parlamento cileno a Valparaiso, Kast ha ricevuto la fascia presidenziale con i colori della bandiera cilena e la cosiddetta ‘piocha di O’ Higgins’ dalla presidente del Senato, alla quale l’uscente Gabriel Boric l’aveva consegnata poco prima. Subito dopo tutti i presenti hanno intonato l’inno cileno, con l’ormai non più presidente Boric a fianco del nuovo capo dello Stato Kast sullo stesso podio. Come da protocollo, Boric ha poi lasciato la sala, accompagnato dagli applausi, e si è proceduto al giuramento della nuova squadra di governo davanti al presidente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

cile jos233 antonio kast proclamato presidente
© Lapresse.it - Cile, José Antonio Kast proclamato presidente

Articoli correlati

La premier Meloni accoglie a Palazzo Chigi il presidente eletto del Cile José Antonio Kast – Il video(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2026 La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto a Palazzo Chigi il presidente eletto del Cile José...

Ecr incontra il presidente del Cile Kast: “Rafforziamo l’asse dei governi conservatori”«I governi conservatori e di destra dimostrano sempre più di saper costruire relazioni internazionali solide, pragmatiche e fondate sul rispetto...

Chile President-Elect Kast Backs US Arrest of Maduro, Calls It “Good News” | Venezuela Crisis | 4K

Video Chile President-Elect Kast Backs US Arrest of Maduro, Calls It “Good News” | Venezuela Crisis | 4K

Contenuti e approfondimenti su José Antonio Kast

Temi più discussi: Kast guarda a Meloni mentre il Cile si prepara al cambio; Crisi politica in Cile: scontro tra Boric e Kast sul cavo cinese; Si insedia Kast, primo presidente cileno che giustifica la dittatura; CILE. Si ferma la transizione Boric Kast per il cavo cinese.

Il presidente più di destra della storia del CileDopo quattro anni di mandato di quello più di sinistra: si insedia oggi José Antonio Kast, un nostalgico della dittatura di Pinochet: ... ilpost.it

Cile-Spagna: Felipe VI incontra presidente eletto KastIl Re di Spagna, Felipe VI, è giunto ieri a Santiago per assistere alla cerimonia di insediamento di José Antonio Kast come ... agenzianova.com

Cerca altre news e video sullo stesso tema.