Johnny Rotten a Milano l’ex frontman dei Sex Pistols all’Alcatraz con i suoi Public Image Ltd

Notizia in breve

L’ex frontman dei Sex Pistols, Johnny Rotten, si è esibito questa sera all’Alcatraz di Milano con i Public Image Ltd. La band ha aperto il concerto con un brano tratto dal nuovo tour, intitolato “This Is Not the Last Tour”. La serata è proseguita con una scaletta che ha alternato pezzi storici e nuove composizioni, attirando un pubblico di appassionati che ha seguito attentamente ogni esecuzione.