Johnny Rotten a Milano l’ex frontman dei Sex Pistols all’Alcatraz con i suoi Public Image Ltd
L’ex frontman dei Sex Pistols, Johnny Rotten, si è esibito questa sera all’Alcatraz di Milano con i Public Image Ltd. La band ha aperto il concerto con un brano tratto dal nuovo tour, intitolato “This Is Not the Last Tour”. La serata è proseguita con una scaletta che ha alternato pezzi storici e nuove composizioni, attirando un pubblico di appassionati che ha seguito attentamente ogni esecuzione.
Milano, 24 maggio 2026 – This Is Not the Last Tour. Ironizzando sui tanti tour d’addio che infestano i cartelloni del rock, John Lydon e i suoi Public Image Ltd. tengono a specificare fin dal nome che il giro di concerti con cui approdano martedì 26 maggio all’ Alcatraz non è d’addio. Gioco che viene facile, giocando sul titolo di quella “This Is Not a Love Song” che eseguono nello show come (unico) omaggio alla stagione di “This is what you want. This is what you get”, album di metà anni Ottanta in cui l’inserirono per rispondere in rima quei fans e giornalisti che li accusavano di annacquare l’anima punk degli esordi puntando su sonorità più commerciali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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