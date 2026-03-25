I Sex Pistols si esibiranno a Milano, rappresentando l’unica data nel Nord Italia per celebrare i 50 anni di

I Sex Pistols, la storica punk rock band inglese che non ha bisogno di presentazioni, sono pronti a infiammare l'estate musicale di Milano. Nel 2026 suoneranno al Parco della Musica di Novegro (Segrate) per la loro unica data nel Nord Italia. L'appuntamento è per il 26 giugno alle ore 20. I biglietti saranno messi in vendita a breve. Steve Jones alla chitarra, Glen Matlock al basso e Paul Cook alla batteria saranno affiancati da Frank Carter, che si esibisce con il magico trio del punk dal 2024. Il concerto milanese si terrà nell'ambito del tour “Anarchy in the Uk” in onore dei cinquant'anni dell'omonimo singolo d'esordio dei Sex Pistols datato novembre 1976. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - I Sex Pistols a Milano: l'unica data nel Nord Italia per i 50 anni di "Anarchy in the UK"

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