Jazz ai Bagni 77 | torna la rassegna con grandi nomi e ingressi gratis

A luglio torna la rassegna Jazz ai Bagni 77, con ingressi gratuiti e artisti internazionali. La manifestazione prevede performance musicali di rilievo, accompagnate da aperitivi a base di tapas preparate da chef locali. Gli eventi si svolgono in una location storica, offrendo un mix di musica dal vivo e gastronomia. La programmazione include concerti di artisti provenienti da diversi paesi, con serate dedicate a vari stili jazz.

? Punti chiave Chi sono gli ospiti internazionali che animeranno lo special event di luglio?. Come si conciliano le tapas degli chef con il ritmo del jazz?. Quali generi musicali alterneranno i grandi nomi durante le serate estive?. Dove è possibile prenotare un tavolo per godersi i concerti gratuiti?.? In Breve Appuntamenti il 27 giugno, 12 luglio, 25 luglio e 29 agosto alle 19:30.. Special event il 12 luglio con Samuele Sorana, Patrick Joray e Philipp Leibundgut.. Servizio tapas e cocktail curato dagli chef della struttura dei Bagni 77.. Prenotazioni tavoli gestite telefonicamente da Filippo al numero 3207926534.. La sesta edizione della rassegna jazz ai Bagni 77 di Senigallia inizierà il 30 maggio con il trio MA. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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