Giovani talenti e grandi capolavori | torna anche quest’anno la rassegna Allegro con Brio

Dal 17 maggio al 14 giugno si svolgerà la rassegna “Allegro con Brio”, organizzata in collaborazione tra il Conservatorio Nicolini e la Fondazione Teatri di Piacenza. L'evento prevede una serie di appuntamenti dedicati a giovani talenti e grandi capolavori, con esibizioni e concerti che coinvolgeranno diversi spazi della città. La manifestazione torna anche quest’anno, confermando la collaborazione tra le due istituzioni culturali.

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