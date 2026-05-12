Giovani talenti e grandi capolavori | torna anche quest’anno la rassegna Allegro con Brio
Dal 17 maggio al 14 giugno si svolgerà la rassegna “Allegro con Brio”, organizzata in collaborazione tra il Conservatorio Nicolini e la Fondazione Teatri di Piacenza. L'evento prevede una serie di appuntamenti dedicati a giovani talenti e grandi capolavori, con esibizioni e concerti che coinvolgeranno diversi spazi della città. La manifestazione torna anche quest’anno, confermando la collaborazione tra le due istituzioni culturali.
Torna dal 17 maggio al 14 giugno la rassegna “Allegro con Brio”, realizzata come di consueto in collaborazione tra Conservatorio Nicolini e Fondazione Teatri di Piacenza. Il cartellone prevede quattro concerti domenicali, tutti alle ore 17 e a ingresso libero, che aprono alla città la splendida.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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