Nel torneo di doppio del WTA 1000 di Roma, Sara Errani e Jasmine Paolini sono riuscite a superare al primo turno la coppia composta da Maduzzi e Paganetti, avanzando così al secondo turno. L’esordio si è rivelato più difficile del previsto, ma le due italiane sono riuscite a ottenere la vittoria. La competizione prosegue con le atlete ancora in corsa nel torneo di singolare e doppio, che vedrà presto altre sfide sul campo romano.

Si rivela più complicato del previsto l’esordio nel tabellone di doppio del WTA 1000 di Roma per le campionesse in carica, nonché coppia numero 1 del seeding, Sara Errani e Jasmine Paolini, che superano nel derby italiano le wild card Gaia Maduzzi e Vittoria Paganetti, vincitrici delle prequalificazioni, battute con lo score di 6-4 6-3 dopo un’ora e 25 minuti di gioco. Agli ottavi per Errani e Paolini ci saranno le ceche Linda Noskova e Tereza Valentova. Nel primo set le campionesse olimpiche mancano tre palle break consecutive nel quarto game e nel quinto vengono punite con il break a trenta che manda Maduzzi e Paganetti sul 3-2. Il controbreak della coppia numero 1 del seeding arriva al deciding point del sesto game, ma poco dopo le wild card azzurre strappano ancora la battuta alle connazionali e si portano sul 4-3.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Roma 2026, Sara Errani e Jasmine Paolini vincono il derby con Maduzzi/Paganetti ed avanzano al secondo turno

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