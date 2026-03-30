Sara e Jasmine sono state battute in due set, 7-6, 6-1, mentre Errani e Paolini si sono dovute arrendere a causa di un diluvio che ha interrotto la partita. Il torneo ha visto le azzurre perdere il titolo 1000, con le tenniste straniere che hanno prevalso. La pioggia ha condizionato gli incontri, che si sono svolti in due stadi diversi, e le vittorie sono andate a Siniaková e Townsend.

La potenza vince sul genio, i muscoli arrivano a soffocare il cuore. Il braccio di ferro, la partita giocata, tenuta in scacco dalla pioggia e andata in scena in due stadi diversi, la vincono Kate?ina Siniaková e Taylor Townsend 7-6, 6-1. Sfuma il titolo Wta 1000 dalla racchetta di Sara Errani e Jasmine Paolini le fenomene del doppio azzurro ieri stoppate proprio sul più bello dal maltempo. C’è soprattutto il servizio di Townsend a macinare punti dall’inizio, ma un attimo dopo la coppia nostrana mette in mostra la solita furbizia tattica. Si gioca puntuali, dopo il diluvio che per un’ora ha messo in dubbio l’intero programma delle finali. Il veloce della Florida si asciuga rapido sotto il sole che diventa cocente e nel frattempo è già break Italia: potente ma di facile lettura la battuta di Siniakova. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sara e Jasmine capitolano 7-6, 6-1. Diluvio doppio: Errani e Paolini si arrendono. Il titolo 1000 sfugge fra le dita delle azzurre

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Atp 1000 Miami, Sinner vola in finale dopo aver battuto Zverev in due set. E' grande Italia anche nel doppio con Bolelli-Vavassori ed Errani-Paolini a giocarsi il titoloJannik Sinner ha battuto Alexander Zverev in due set, 6-3, 7-6, e si è qualificato per la finale del Masters 1000 di Miami .