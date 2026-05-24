Un giornalista è stato assolto dopo essere stato chiamato a rispondere di accuse legate al suo lavoro. La vicenda riguarda un procedimento legale in cui si era confrontato con accuse di comportamento scorretto. Durante il processo, sono state presentate prove che hanno portato alla sua liberazione. La decisione è stata comunicata dopo il dibattimento, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’assoluzione. La vicenda si è svolta in un procedimento giudiziario durato diverse settimane.

Nel film di Bertrand Tavernier Il giudice e l’assassino, un giudice carrierista e calcolatore, fingendosi comprensivo e tollerante, riesce a estorcere a un pluriomicida chiaramente fuori di senno la confessione dei suoi orrendi delitti e, invece di internarlo in manicomio, come gli aveva lasciato intendere, lo condanna a morte. Partendo da un fatto di cronaca realmente accaduto nel tardo Ottocento, Tavernier mette a nudo il cinismo borghese, rappresentando al contempo l’ambigua fascinazione reciproca che si instaura tra i due protagonisti: non è l’ambito giudiziario a essere scandagliato e messo in discussione nella pellicola, ma la moralità del tutore della legge. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Janet Malcolm, un reporter d’assalto convocato sul banco degli imputati: assolto

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