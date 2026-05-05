Un nuovo capitolo si apre nel caso che coinvolge il club e il suo portiere. La Juventus si trova ad affrontare una situazione complicata, con il reparto difensivo sotto scrutinio e le difficoltà in attacco che si fanno sentire. Le polemiche sull’arbitraggio si aggiungono alle tensioni, mentre il nome del portiere torna ad essere al centro delle discussioni. La vicenda si sviluppa in un clima di incertezza e confronto pubblico.

Di Gregorio sul banco degli imputati. Un reparto in crisi di identità. Oltre alle sfortune offensive e alle polemiche arbitrali, in casa Juventus esplode il caso legato all’estremo difensore. Il pareggio interno contro il Verona ha riacceso i riflettori su quello che sta diventando un vero L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Di Gregorio di nuovo sul banco degli imputati

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