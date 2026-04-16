Rapporto sul design l’Italia guida l’Europa | 4 mld di valore e 76 mila addetti Cresce l’uso della IA

Un recente rapporto rivela che l’Italia si posiziona al vertice in Europa nel settore del design, con un valore stimato di quattro miliardi di euro e un numero di circa 76 mila addetti. Tra le novità, si nota un aumento nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel settore, secondo i dati raccolti da varie organizzazioni, tra cui fondazioni, studi di consulenza e associazioni di categoria.

Fondazione Symbola, Deloitte Private, Poli.Design e Adi Associazione per il Disegno Industriale, insieme a Cuid, Interni Magazine, Aiap, Aipi, AlmaLaurea, Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, Adi Design Museum e Circolo del Design, con il patrocinio del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e del ministero delle Imprese e del made in Italy, hanno presentato all’ Adi Design Museum di Milano il rapporto “Design Economy 2026”, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza del ruolo strategico del design nella competitività del sistema produttivo nazionale. Ad aprire i lavori sono stati Luciano Galimberti, presidente Adi; Ermete Realacci, presidente Fondazione Symbola; Ernesto Lanzillo, partner e leader Deloitte Private Italia.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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