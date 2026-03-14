La nazionale italiana di pallavolo femminile si prepara a una svolta significativa con l’ingresso di Julio Velasco come nuovo allenatore. Tra le novità, la trasformazione di Ekaterina Antropova da opposto a schiacciatrice rappresenta una mossa strategica nel progetto tecnico in atto. La giocatrice è al centro di questa rivoluzione tattica, che mira a rafforzare il roster in vista delle prossime competizioni.

La nazionale italiana di pallavolo femminile sta per cambiare volto sotto la guida di Julio Velasco, con l’audace progetto di trasformare Ekaterina Antropova da opposto a schiacciatrice. Questa manovra tattica, annunciata in vista della prossima estate e degli Europei 2026, mira a unire su campo due delle giocatrici più potenti del gruppo: Paola Egonu e proprio Antropova. Mentre il mondo osserva la striscia imbattuta di 36 vittorie consecutive che ha portato all’oro olimpico a Parigi 2024 e ai Mondiali 2025, il tecnico spagnolo prepara una rivoluzione nel sistema offensivo. L’obiettivo è chiaro: sfruttare al massimo il potenziale di Antropova, finora utilizzata prevalentemente come riserva o cambio, per creare un muro difensivo e un attacco indifendibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Velasco rivoluziona l’Italia: Antropova diventa

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