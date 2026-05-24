Irruzione nella villa di un calciatore del Chieti | ladri sequestrano 4 persone e fuggono con la refurtiva

I ladri hanno fatto irruzione nella villa di un calciatore del Chieti a Marina di Montemarciano, in Ancona. Armati, hanno sequestrato quattro persone presenti in casa e sono fuggiti con la refurtiva. Non ci sono state segnalazioni di feriti. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Momenti di terrore nell’abitazione di famiglia di Giorgio Locanto, calciatore 19enne in forze al Chieti, a Marina di Montemarciano (Ancona), visitata da alcuni ladri armati.Nella notte tra venerdì e sabato, come racconta Anconatoday, quattro banditi con il volto coperto armati di pistola hanno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Irruzione in una villa armi in pugno, i ladri sequestrano quattro persone e scappano con il bottinoDurante la notte a Marina di Montemarciano, alcuni ladri armati sono entrati in una villa, sequestrando quattro persone presenti.

Fanno irruzione nella villa di una coppia di Morbegno, li sequestrano e svuotano la cassaforte: ladri in fugaUna coppia di Morbegno è stata sorpresa in casa da un gruppo di ladri, che ha fatto irruzione nell’abitazione, li ha legati e sequestrati.

Temi più discussi: Non azzardatevi a fare una mossa: l’assalto alla villa dell’imprenditore, irruzione di 5 banditi armati con pistole; Paura per Alain Prost, rapina nella villa di Nyon; Alain Prost rapinato e aggredito in casa: trauma cranico per il campione francese di Formula 1; Rapine in villa, arrestata la banda del bisturi: il filo porta ai coniugi mummificati di Verona.

Alain Prost rapinato e aggredito in casa, trauma cranico per il campione francese. Una banda di malviventi ha fatto irruzione nella villa dell'ex pilota sul lago di Ginevra. #ANSA x.com

Paura per Prost, aggredito durante una rapina nella villa di Nyon: ferito alla testa dai malviventiUna banda di malviventi ha fatto irruzione nella villa di Prost: l'ex pilota è rimasto ferito, uno dei figli è stato costretto ad aprire la cassaforte ... fanpage.it

Paura per Alain Prost, irruzione dei ladri in casa: l'ex campione di F1 ferito, minacciato il figlioAlain Prost e la sua famiglia hanno vissuto attimi di terrore: un gruppo di malviventi ha fatto irruzione nella loro villa, ferendo l'ex campione di F1 e minacciando il figlio ... sport.virgilio.it