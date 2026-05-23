Irruzione in una villa armi in pugno i ladri sequestrano quattro persone e scappano con il bottino
Durante la notte a Marina di Montemarciano, alcuni ladri armati sono entrati in una villa, sequestrando quattro persone presenti. I malviventi sono fuggiti con il bottino, senza lasciare dettagli sui beni rubati. Nessuna informazione è stata fornita sulle modalità dell’irruzione o sull’identità dei responsabili. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per le indagini.
MONTEMARCIANO – Momenti di terrore nella notte in un’abitazione di Marina di Montemarciano, all’interno della quale alcuni malviventi hanno fatto irruzione sequestrando le persone presenti e scappando con la refurtiva. "Leggi le notizie di AnconaToday su WhatsApp: iscriviti al canale"Stando a una. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Trained by three beauties in prison, he returns, tears up the marriage, and shakes the world.
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