Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che le parti devono negoziare le linee di un accordo con l'Iran, altrimenti sarà avviato un intervento militare. Ha anche riferito di aver parlato con i leader dei paesi del Golfo e ha annunciato che a breve verranno comunicati i dettagli dell’accordo o delle azioni intraprese. La situazione rimane critica, con il timore di un'escalation nelle prossime ore.

Il presidente americano minaccia: "Intesa o attacco". Poi sente al telefono i leader del Golfo: "Annuncio a breve i dettagli". Nuova proposta da Teheran Ore decisive per l'intesa Usa-Iran. Il presidente americano minaccia: "Intesa o attacco". Poi sente al telefono i leader del Golfo: "Annuncio a breve i dettagli". Nuova proposta da Teheran "Sono nello Studio Ovale della Casa Bianca, dove abbiamo appena concluso una telefonata molto proficua con" i leader dell'Arabia Saudita, degli Emirati Arabi Uniti, del Qatar, Turchia, dell'Egitto, della Giordania e del Bahrein. Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth, sottolineando che "la conversazione ha riguardato la Repubblica Islamica dell'Iran e ogni aspetto relativo a un Memorandum d'Intesa concernente la pace. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Usa-Iran, Trump: "Negoziate le linee generali di un accordo, Hormuz sarà riaperto"

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Iran, Trump in un vicolo cieco

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