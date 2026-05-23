Iran e Stati Uniti stanno negoziando un accordo, con le parti che hanno avvicinato le rispettive posizioni. Tuttavia, il processo di dialogo prosegue con negoziazioni lunghe e complesse. Un rappresentante statunitense ha dichiarato che si sta avvicinando molto alla conclusione. Al momento, non sono stati annunciati dettagli specifici sui termini dell’intesa o sui tempi necessari per finalizzarla.

Si intensificano i segnali di distensione traIraneStati Uniti, impegnati in queste ore nella “messa a punto” di un possibile intesa per la pace. A confermarlo è il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano,Esmail Baghaei: “Le posizioni si sono avvicinate nel corso dell’ultima settimana. Dobbiamo aspettare e vedere cosa succederà nei prossimi tre o quattro giorni”,ha dichiarato, precisando però chenon è stato ancora raggiunto alcun accordo. Baghaei ha definito il dialogo con Washington un processo “lungo e complesso”, appesantito da un’ostilità che “risale a diversi decenni”. Secondo il portavoce, alcuni punti critici sono stati affrontati e sono state avanzate diverse proposte, tuttora in fase di valutazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran e Usa verso l’accordo. Trump: “Ci stiamo avvicinando molto”

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