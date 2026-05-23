Iran e Usa verso l’accordo Trump | Ci stiamo avvicinando molto

Da ildifforme.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Iran e Stati Uniti stanno negoziando un accordo, con le parti che hanno avvicinato le rispettive posizioni. Tuttavia, il processo di dialogo prosegue con negoziazioni lunghe e complesse. Un rappresentante statunitense ha dichiarato che si sta avvicinando molto alla conclusione. Al momento, non sono stati annunciati dettagli specifici sui termini dell’intesa o sui tempi necessari per finalizzarla.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si intensificano i segnali di distensione traIraneStati Uniti, impegnati in queste ore nella “messa a punto” di un possibile intesa per la pace. A confermarlo è il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano,Esmail Baghaei: “Le posizioni si sono avvicinate nel corso dell’ultima settimana. Dobbiamo aspettare e vedere cosa succederà nei prossimi tre o quattro giorni”,ha dichiarato, precisando però chenon è stato ancora raggiunto alcun accordo. Baghaei ha definito il dialogo con Washington un processo “lungo e complesso”, appesantito da un’ostilità che “risale a diversi decenni”. Secondo il portavoce, alcuni punti critici sono stati affrontati e sono state avanzate diverse proposte, tuttora in fase di valutazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

iran e usa verso l8217accordo trump ci stiamo avvicinando molto
© Ildifforme.it - Iran e Usa verso l’accordo. Trump: “Ci stiamo avvicinando molto”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Iran, venti di guerra. Trump pronto a intervento militare

Video Iran, venti di guerra. Trump pronto a intervento militare

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Trump al Corriere: "Stiamo stravincendo, non ci vorrà molto". Poi il post sulla Nato: "Non fa niente per noi, ma non ci serve aiuto"

Leggi anche: Carlos Alcaraz: «Sinner e io stiamo mostrando al mondo che in campo ci battiamo come avversari; fuori, siamo due ragazzi che vanno molto d’accordo. Ci aiutiamo a dare il meglio»

iran e usa versoTrump ad Axios: Accordo o attacco fifty-fifty, decisione entro domani. Mediatori, verso il cessate il fuoco di 60 giorniI mediatori fra Iran e Stati Uniti ritengono di essere vicini a un accordo per estendere di 60 giorni il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e per porre le basi per le discussioni sul programma ... ansa.it

iran e usa versoIran, la guerra in diretta, Rubio: C’è possibilità di accordo, Financial Times: Verso proroga tregua di 60 giorniGli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 23 maggio in tempo reale. Trump valuta nuovi attacchi se non ci sarà una svolta nei negoziati. Gli aggiornamenti dall ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web