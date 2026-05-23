Spiragli di pace tra Stati Uniti e Iran Trump | Accordo o attacco decisione entro domani

Gli Stati Uniti hanno annunciato che prenderanno una decisione definitiva entro domani, riguardo a un possibile accordo o un attacco contro l'Iran. La trattativa tra le due parti per risolvere la crisi si trova in una fase molto delicata, ma al momento non è stato raggiunto un accordo. La scelta finale sarà comunicata entro il termine stabilito, lasciando aperta la possibilità di una soluzione diplomatica o di un intervento militare.

La trattativa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra entra nella fase più delicata, ma non c'è ancora un accordo. Le ultime notizie indicano che Washington, Teheran e il Pakistan - principale mediatore - riconoscono progressi nei negoziati per fermare quasi tre mesi di guerra. Secondo. 🔗 Leggi su Today.it

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La tregua tra Stati Uniti e Iran sta per scadere: Trump vuole tornare a bombardare

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