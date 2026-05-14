Xi avverte su Taiwan Trump | D’accordo su Hormuz e no alla bomba atomica per l’Iran Teheran frena | Lo Stretto è nostro – La diretta

Nel corso di questa giornata si sono susseguite diverse dichiarazioni che coinvolgono questioni geopolitiche di rilievo. Il leader di un grande paese ha espresso preoccupazione riguardo a Taiwan, mentre un ex presidente ha confermato l’accordo su alcune questioni energetiche e si è opposto all’uso di armi nucleari contro l’Iran. Teheran ha invece rivendicato il controllo dello Stretto di Hormuz, mentre un senatore statunitense ha definito la politica dell’ex presidente americana pericolosa e la guerra in Iran illegale.

Nel 76esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran il senatore Dem del Vermont Bernie Sanders dice che Donald Trump è pericoloso e che quella in Iran è una guerra illegale. Poi spiega: «La politica deve tornare a occuparsi della realtà. Le nuove generazioni stanno peggio delle precedenti, il 60 per cento degli americani vive alla giornata, fatica a mettere il cibo in tavola e a pagarsi le cure sanitarie. Eppure si parla sempre degli Stati Uniti come di un Paese ricco. Solo chiamando le cose con il loro nome sconfiggeremo Donald Trump». Sanders se la prende con gli oligarchi americani: «L’1 per cento della popolazione che possiede più del restante 93. 🔗 Leggi su Open.online

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