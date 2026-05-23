Il tecnico nerazzurro ha concluso la stagione sottolineando che la squadra ha onorato la maglia e i risultati ottenuti. Ha aggiunto che il mercato necessita di una pausa e ha indicato che il futuro potrebbe coinvolgere giocatori come Diouf e Pepo, ritenendo che siano elementi utili per l’Inter. Non sono stati forniti dettagli specifici su eventuali acquisizioni o cessioni.

E adesso, le meritate vacanze. L'Inter manda in archivio una stagione splendida chiusa con il doblete con un pirotecnico 3-3 a Bologna, e Cristian Chivu può guardare al percorso - suo e della squadra - con un sentimento di enorme orgoglio. L'ultima curva non poteva che trasformarsi in una festa di gol e giovanissimi (Cocchi 2007, l'assist-man Topalovic classe 2006) lanciati proprio dal tecnico nerazzurro. "Andava onorata la maglia e tutto ciò che di buono abbiamo fatto - analizza Chivu -. I ragazzi si sono messi a disposizione e hanno fatto del loro meglio, chi è entrato ha portato energia portando un contributo. Sono contento per Cocchi, Topalovic, Diouf, Pio che è andato in doppia cifra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu: "Cosa serve sul mercato? Una vacanza... Diouf e Pepo, il futuro è nell'Inter"

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