A Bologna, la sfida tra Inter e squadra locale si svolge senza alcuni dei giocatori più esperti, poiché i nazionali sono in vacanza in vista del Mondiale. La formazione nerazzurra si affida ai giovani dell’Under 23, mentre i componenti della Primavera restano fuori dalla lista dei convocati. Tra i protagonisti, spiccano quattro calciatori già in partenza per le vacanze, mentre altri profili emergenti vengono monitorati per le prossime gare. La partita si presenta come un banco di prova per i talenti più giovani in vista della stagione.

di Lorenzo Vezzaro I nazionali pensano al Mondiale e saltano Bologna Inter: spazio ai giovani talenti dell’Under 23, ma non a quelli della Primavera. L’ultimo turno di campionato si trasformerà in un vero e proprio laboratorio per il futuro in casa Inter. Con il titolo già conquistato e la coppa sollevata nel cielo di San Siro, il tecnico Cristian Chivu ha deciso di non forzare la mano con i senatori della rosa, permettendo a diversi elementi chiave di staccare la spina in anticipo. L’obiettivo è duplice: consentire ai titolari di ricaricare le pile in vista dell’imminente Mondiale 2026 e, contemporaneamente, testare sul rettangolo verde del Dall’Ara i migliori profili della seconda squadra nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bologna Inter, Chivu lancia la linea verde con quattro big già in vacanza. I profili da tenere d’occhio

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Supercoppa Italiana Bologna-Inter: Chivu dopo la sconfitta preferisce riflettere a stomaco pieno

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