Bologna e Inter chiudono la stagione con un pareggio 3-3 in una partita ricca di reti. La gara, senza implicazioni di classifica, ha visto entrambe le squadre segnare più volte, offrendo uno spettacolo ai tifosi presenti allo stadio. I nerazzurri, già primi in campionato, e i rossoblù, ormai ottavi, hanno disputato un match senza pressioni, ma con molte occasioni offensive. La partita si è conclusa con un risultato che ha mantenuto viva la spettacolarità dell'incontro fino all'ultimo minuto.

Bologna, 23 maggio 2026 - Chiudono con un pareggio spettacolare la propria stagione Bologna e Inter. Nonostante fosse una partita dal valore di classifica nullo, con i nerazzurri già primi e i rossoblù sicuramente ottavi, le reti non sono mancate. Nel primo tempo Bernardeschi e Pobega rispondono alla punizione magistrale di Dimarco. Nella ripresa, la squadra di Italiano si porta avanti di due marcature con un autogol di Zielinski, per poi farsi riprendere dal tocco di Esposito e la bella cavalcata di Diouf nel finale. Le formazioni ufficiali. BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Helland, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Rowe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bologna-Inter 3-3: pari spettacolo al Dall'Ara

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Bologna vs Inter: all the penalties

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