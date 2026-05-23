Inseguimento da film tra le strade di Capodrise e Marcianise | i carabinieri arrestano i 5 e li portano in carcere

Da casertanews.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cinque persone sono state arrestate dopo un inseguimento tra le strade di Capodrise e Marcianise. L’auto inseguita è stata fermata in viale Europa, strada che collega i due comuni. I carabinieri hanno fermato i sospetti, che sono stati portati in carcere. L’intera operazione si è svolta nel corso di un inseguimento che è durato fino alla fine della strada.

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Il bilancio finale è di 5 arresti in merito all'inseguimento tra Caserta e Capodrise, conclusovi in viale Europa, strada al confine con Marcianise. Inoltre sono stati sequestrati attrezzi da scasso e un'auto con dispositivi simili a quelli delle forze dell'ordine.Tutto è iniziato nella serata di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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