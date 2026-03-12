Inseguimento da film tra le strade dei Campi Flegrei | bloccata Fiat 500X in fuga arrestati 4 uomini

Un inseguimento tra le strade dei Campi Flegrei ha portato all’arresto di quattro uomini. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e della Compagnia di Pozzuoli hanno bloccato una Fiat 500X in fuga dopo un inseguimento ad alta velocità. I quattro sono stati fermati e portati in caserma. L’episodio si è concluso con l’arresto degli uomini coinvolti.

Fuga ad alta velocità tra le strade dei Campi Flegrei. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e della Compagnia di Pozzuoli hanno arrestato quattro uomini accusati di fuga pericolosa. Per tre di loro si aggiunge anche l’accusa di favoreggiamento, poiché uno dei fermati è risultato essere un latitante ricercato da ottobre. In manette sono finiti Gennaro Rizzo, 45 anni, latitante, insieme a Luca Orsetti 31 anni, Luca Di Fraia 27 anni e Daniele Innocente 23 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 11 marzo, a Monte di Procida, in località Cappella, durante un normale servizio di pattugliamento dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Inseguimento da film tra le strade dei Campi Flegrei: bloccata Fiat 500X in fuga, arrestati 4 uomini Articoli correlati Inseguimento da film per le strade: fermata un'auto, uomo in fugaInseguimento da film verso le 23 di sabato quando, alla vista di un'auto della Polizia, due persone a bordo di un'Audi hanno iniziato a sfrecciare... Inseguimento da film per le strade del centro, fermata un'Audi - un uomo in fugaErano all'incirca le 23 di sabato quando, alla vista di un'auto della Polizia, due persone a bordo di un'Audi hanno iniziato a sfrecciare per le... Una selezione di notizie su Inseguimento da film tra le strade dei... Temi più discussi: Inseguimento da film sulla tangenziale di Bari: la polizia intercetta ladri in fuga; Inseguimento in tangenziale a Milano: i carabinieri fermano automobilista con 14,5 kg di droga; Inseguimento a Roma: senza patente non si ferma all'alt e si scontra contro un bus; Inseguimento in centro a Biella. Auto contro recinzione, arrestato pregiudicato. Asse Mediano, inseguimento da film a 200 km/h: due arresti e un chilo e mezzo di droga sequestrata – VideoTerzo inseguimento da film in tre giorni: dopo i sorpassi da brivido, i Carabinieri scovano quasi un chilo e mezzo di droga ... ilcrivello.it Varese, follia notturna in Largo Flaiano: inseguimento da film finisce con uno schianto e un arrestoVARESE, 5 marzo 2026-di ELENA MALNATI Poteva trasformarsi in tragedia la sconsiderata fuga di un 26enne italiano che, nella notte tra mercoledì e giovedì 5 marzo, ha seminato il panico tra le strade d ... varese7press.it Inseguimento a folle velocità da Volpiano a Settimo. In manette un 52enne trovato con ricetrasmittenti, sirene e divise finte facebook