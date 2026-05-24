Sono stati confermati 83 casi di Ebola Bundibugyo, con nove morti, e 746 sospetti, tra cui 176 decessi. Il virus, che inizia come una normale influenza, può avere un tasso di mortalità fino al 50 percento. L’epidemia ha portato all’identificazione di numerosi casi sospetti, e l’attenzione resta alta per il rischio di ulteriori contagi.

Allarme virus Ebola Bundibugyo (Bvd): ad oggi sono stati segnalati un totale di 83 casi confermati, inclusi nove decessi, e 746 casi sospetti, inclusi 176 decessi. Non si arresta l’emergenza in Africa dove il Ministero della Salute Pubblica, dell’Igiene e del Welfare sociale della Repubblica Democratica del Congo (Rdc) e il Ministero della Salute dell’Uganda hanno dichiarato lo stato di epidemia. (OMS FOTO) – Notizie.com Bisogna ricordare che l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha stabilito che la malattia da virus Ebola causata dal virus Bundibugyo nella Rdc e in Uganda costituisce un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (Pheic). 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Inizia come una normale influenza ma può uccidere fino al 50% dei contagiati: l’allarme per i centinaia di casi sospetti di Ebola Bundibugyo

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