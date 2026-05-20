Il paziente zero i primi test e i centinaia di casi sospetti | così è esplosa l’epidemia di Ebola

Dal 12 maggio, un team di medici si trova in Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo, per gestire una grave epidemia. Sono stati eseguiti i primi test su alcuni pazienti sospetti, mentre il numero di casi segnalati continua a salire. Tra i contatti monitorati, ci sono centinaia di persone considerate a rischio di aver contratto il virus. La diffusione della malattia ha causato preoccupazione tra le autorità sanitarie locali e internazionali, che cercano di contenere l’epidemia.

(Adnkronos) – "Mi trovo in Ituri", Repubblica Democratica del Congo (Rdc), "dal 12 maggio con i miei colleghi. Il governo della Rdc ha dichiarato" l'epidemia di Ebola causata dal virus Bundibugyo "il 15 maggio, a seguito della conferma di 8 casi in questa provincia di Ituri. Sto lavorando a stretto contatto con le autorità provinciali nelle. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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