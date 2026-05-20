Tajani e Jaishankar | asse strategico tra Mediterraneo e India

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro degli Esteri ha incontrato il suo omologo indiano in un vertice che ha confermato l'importanza delle relazioni tra i due paesi. Durante l'incontro sono stati affrontati temi legati alle infrastrutture e alla cooperazione economica, con particolare attenzione alla connessione tra il porto di Genova e quello di Mumbai attraverso il cavo Blue&Raman. Sono stati inoltre discussi gli scambi commerciali nei settori tecnologici, con l’obiettivo di raggiungere un volume di scambi pari a 20 miliardi di euro.

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? Domande chiave Come influenzerà il cavo Blue&Raman la connettività tra Genova e Mumbai?. Quali settori tecnologici spingeranno l'interscambio verso i 20 miliardi di euro?. Perché l'Italia punta sul corridoio IMEC per collegare Europa e India?. Come cambierà la ricerca scientifica con il nuovo centro per l'innovazione?.? In Breve Obiettivo interscambio commerciale tra 14 e 20 miliardi di euro.. Oltre 700 imprese italiane operano attualmente sul mercato indiano.. Progetto cavo Blue&Raman per collegare digitalmente Genova e Mumbai.. Creazione di un centro per l'innovazione con 200 mila start-up indiane.. A Roma, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha accolto l’omologo indiano S. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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