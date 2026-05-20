Tajani e Jaishankar | asse strategico tra Mediterraneo e India

Il ministro degli Esteri ha incontrato il suo omologo indiano in un vertice che ha confermato l'importanza delle relazioni tra i due paesi. Durante l'incontro sono stati affrontati temi legati alle infrastrutture e alla cooperazione economica, con particolare attenzione alla connessione tra il porto di Genova e quello di Mumbai attraverso il cavo Blue&Raman. Sono stati inoltre discussi gli scambi commerciali nei settori tecnologici, con l’obiettivo di raggiungere un volume di scambi pari a 20 miliardi di euro.

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? Domande chiave Come influenzerà il cavo Blue&Raman la connettività tra Genova e Mumbai?. Quali settori tecnologici spingeranno l'interscambio verso i 20 miliardi di euro?. Perché l'Italia punta sul corridoio IMEC per collegare Europa e India?. Come cambierà la ricerca scientifica con il nuovo centro per l'innovazione?.? In Breve Obiettivo interscambio commerciale tra 14 e 20 miliardi di euro.. Oltre 700 imprese italiane operano attualmente sul mercato indiano.. Progetto cavo Blue&Raman per collegare digitalmente Genova e Mumbai.. Creazione di un centro per l'innovazione con 200 mila start-up indiane.. A Roma, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha accolto l’omologo indiano S. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tajani e Jaishankar: asse strategico tra Mediterraneo e India ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Modi a Palazzo Chigi: l’asse strategico tra India e Italia si evolve? Domande chiave Come influirà il corridoio IMEC sulle catene di approvvigionamento delle imprese italiane? Quali nuovi accordi di co-produzione... Perché l’India conta. La prefazione di Tajani al libro di JaishankarIn un tempo di profondi cambiamenti dello scenario globale, comprendere il ruolo dell’India nel mondo è fondamentale per chiunque voglia leggere con... Perché l’India conta. La prefazione di Tajani al libro di JaishankarIn un tempo di profondi cambiamenti dello scenario globale, comprendere il ruolo dell’India nel mondo è fondamentale per chiunque voglia leggere con lucidità le dinamiche del XXI secolo. Il volume Pe ... formiche.net San Siro, l’asse Tajani-Moratti-Sorte e le parole di Barbara Berlusconi: così è nata la strategia di Forza ItaliaUna partita a scacchi, con l’asse tra il segretario azzurro Antonio Tajani, l’europarlamentare Letizia Moratti e il coordinatore lombardo Alessandro Sorte e l’impegno anche della famiglia Berlusconi, ... affaritaliani.it