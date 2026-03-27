Questa mattina sull'autostrada Messina-Palermo si è verificato un incidente che ha coinvolto un SUV. L’auto ha perso il controllo, probabilmente a causa delle condizioni di pioggia, e si è ribaltata nei pressi dello svincolo di Rometta in direzione Messina. Una persona è rimasta ferita nell’incidente e sono intervenuti i soccorsi sul posto.

È accaduto nei pressi dello svincolo di Rometta. Sul posto 118, polizia stradale e vigili del fuoco Incidente questa mattina sull'autostrada Messina-Palermo. Un Suv si è ribaltato dopo che il conducente, probabilmente a causa della pioggia, ha perso il controllo nei pressi dello svincolo di Rometta in direzione Messina. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno estratto l'uomo dall'abitacolo assicurandolo alle cure del 118 giunto sul posto con un'ambulanza. MessinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Incidente in autostrada, auto sbanda e si ribalta: un ferito

Articoli correlati

Incidente a Baronissi, auto sbanda e si ribalta in stradaMomenti di paura, oggi pomeriggio, in via Convento, dove sono giunti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale Paura, oggi pomeriggio,...

Leggi anche: Sbanda con l'auto e si ribalta in mezzo alla strada, ferito un uomo: traffico in tilt

MAXI INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 100 AUTO COINVOLTE. CI SONO MORTI E FERITI

Approfondimenti e contenuti su Incidente in autostrada auto sbanda e...

Temi più discussi: Incidente su autostrada Messina-Palermo, tamponamento in galleria: 80 mezzi coinvolti; Schianto tra un'auto e un camion in autostrada: feriti estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco; Incidente sulla A8, traffico in tilt verso Milano: chilometri di coda dopo lo schianto; Tragica carambola in A1, l’auto sbanda e viene travolta da due camion. Un 48enne muore nell’incidente.

Tragica carambola in A1, l’auto sbanda e viene travolta da due camion. Un 48enne muore nell’incidenteE’ successo all’altezza di Barberino mentre era in corso una violenta grandinata. Le avverse condizioni meteo alla base dello scontro ... lanazione.it

Pauroso incidente in autostrada, perde il controllo dell'auto si ribalta e finisce di traverso sulla carreggiata (FOTO): in azione i soccorsi, tre persone in ospedaleBOLZANO. Momenti di paura in autostrada per un incidente nella tarda serata di martedì 25 marzo: un'auto si ribalta, tre persone in ospedale. L'allarme è scattato attorno alle 22 sulla carreggiata nor ... ildolomiti.it

I Vigili del Fuoco sono intervenuti stanotte a Maracalagonis per un incidente stradale. Una vettura con a bordo due ragazzi, percorrendo la sp15 in direzione ss125, è finita all'interno di un fossato (della profondità di circa quattro metri). Sul posto il personale d - facebook.com facebook

Incidente sull'Aurelia: perde il controllo dell'auto e finisce contro il new jersey - Il Giunco x.com