Incidente stradale prima lo schianto poi l' auto si ribalta | un ragazzo in ospedale

Nella tarda serata di sabato 23 maggio, alle 22.30, un incidente si è verificato in viale Brianza a Monza, coinvolgendo due auto. Dopo lo scontro, una delle vetture si è ribaltata. Un ragazzo è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione del traffico. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dello scontro.

Grave incidente stradale nella tarda serata di sabato 23 maggio a Monza. Erano circa le 22.30 quando in viale Brianza c’è stato un sinistro che ha coinvolto due vetture. Da quanto emerso pare che prima c'è stato l'urto, poi uno dei due mezzi si è ribaltato. È stata attivata subito la macchina dei. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Incidente Milano, con una Porsche Spyder si schianta contro auto in sosta: morto 21enne

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