Si schianta con un' auto e si ribalta prima dell' imbocco della bretella di via Imera | più feriti nell' incidente stradale

Un incidente stradale si è verificato poco prima dell’ingresso della bretella di via Imera, nelle vicinanze di Agrigento. Una Fiat 500X ha perso il controllo, schiantandosi e ribaltandosi lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno assistito i feriti senza ancora conoscere le cause che hanno portato allo scontro. L’incidente ha coinvolto più persone, tutte trasportate in ospedale per le cure del caso.

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