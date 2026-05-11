Si schianta con un' auto e si ribalta prima dell' imbocco della bretella di via Imera | più feriti nell' incidente stradale
Un incidente stradale si è verificato poco prima dell’ingresso della bretella di via Imera, nelle vicinanze di Agrigento. Una Fiat 500X ha perso il controllo, schiantandosi e ribaltandosi lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno assistito i feriti senza ancora conoscere le cause che hanno portato allo scontro. L’incidente ha coinvolto più persone, tutte trasportate in ospedale per le cure del caso.
Cosa abbia provocato l'incidente stradale non è chiaro. Quasi all'ingresso di Agrigento, lungo la strada che immette sulla bretella di via Imera, una Fiat 500X si è ribaltata. Ha prima centrato un'altra vettura e poi s'è ribaltata lateralmente. Più persone sono rimaste incastrate all'interno.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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