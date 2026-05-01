Incidente stradale | prima lo scontro poi l' auto si ribalta e prende fuoco

Due auto si sono scontrate in un'area di servizio sulla strada statale in Valassina. Dopo l’impatto, una delle vetture si è ribaltata e ha preso fuoco, creando scompiglio tra i testimoni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati resi noti dettagli su eventuali feriti o cause precise dell’incidente.

Incidente in Valassina: due auto si scontrano nell’area di servizio, una si ribalta e poi prende fuoco.L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 30 aprile a Verano Brianza. Poco prima delle 15 - nell’area di servizio della SS36 in direzione nord, nel tratto Verano Brianza-Arosi -.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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