Tragico incidente a Brescia muore motociclista di 28 anni

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Brescia, coinvolgendo una motocicletta e un altro veicolo. Un giovane di 28 anni, originario di Cazzago San Martino, è deceduto a causa delle ferite riportate nello scontro mentre percorreva la strada per andare al lavoro. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Perde la vita dopo lo schianto mentre andava al lavoro. Non ce l’ha fatta Francesco Viola, 28 anni, originario di Cazzago San Martino, in provincia di Brescia, vittima di un grave incidente stradale avvenuto nella mattinata di venerdì 10 aprile. Il giovane, trasportato d’urgenza in ospedale, è morto poco dopo il ricovero nonostante i tentativi dei medici di salvarlo. La tragedia assume contorni ancora più dolorosi: tra pochi giorni sarebbe diventato padre per la seconda volta, lasciando la comunità sotto shock. Lo scontro lungo via Serenissima. L’incidente si è verificato intorno alle 7:30 lungo via Serenissima, in un orario di traffico intenso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragico incidente a Brescia, muore motociclista di 28 anni Tragico incidente a Cantù: muore motociclista di 57 anniABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro violento tra auto e moto Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio del 26 marzo a Cantù, lungo via... Cesena, tragico incidente in via Calcinaro: muore motociclista di 20 anniUn incidente mortale ha sconvolto la città di Cesena nella mattinata di oggi, quando un giovane motociclista di appena 20 anni ha perso la vita in... Scontro tra auto e motociclo. Muore un ragazzo di 17 anni. E' successo a Montevarchi Temi più discussi: Terrificante incidente tra un'auto e due moto: biker gravissimo, traffico in tilt - BresciaToday; Incidente in autostrada a Milano: morto un motociclista. Chiuso un tratto dell'A4: traffico paralizzato; Tragico incidente in moto: la vittima è Francesco Viola, aveva soli 28 anni - BresciaToday; Donna investita da un autobus e trovata in arresto cardiaco. Brescia, incidente in via Serenissima: morto Francsco Viola, aveva 28 anniFatale lo schianto dopo un’inversione dell’auto. Il giovane, di Cazzago San Martino, è deceduto in ospedale. Il sinistro attorno alle 8 di questo venerdì 10 aprile. quibrescia.it Lunedì i funerali di Francesco Viola: tra pochi giorni sarebbe diventato padre per la seconda voltaLunedì si terrà l'ultimo saluto a Francesco Viola, il 28enne morto in un tragico incidente avvenuto ieri mattina - intorno alle 8 - in via Serenissima. Un ... bsnews.it Il tragico incidente a Treviglio giovedì 9 aprile. Non ancora fissati i funerali del 34enne cresciuto in Valle. Apprensione per il padre e lo zio, che resta molto grave. x.com Il tragico incidente a Treviglio giovedì 9 aprile. Non ancora fissati i funerali del 34enne cresciuto in Valle. Apprensione per il padre e lo zio, che resta molto grave. - facebook.com facebook