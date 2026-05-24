Incidente stradale a Marechiaro | carambola per un' auto che si ribalta sulla carreggiata
Nella serata di sabato 23 maggio a Marechiaro, un'auto ha avuto un incidente che ha provocato una carambola e si è ribaltata sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l'area. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell'incidente o sui feriti eventualmente coinvolti. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.
Un'automobile è stata coinvolta in un incidente stradale nella serata di sabato 23 maggio a Marechiaro. Il veicolo si è ribaltato sulla carreggiata per cause in via di accertamento e automobilista e passeggero sono stati soccorsi dal 118.L'incidente ha provocato disagi per ore alla circolazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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