Incidente stradale a Marechiaro | carambola per un' auto che si ribalta sulla carreggiata

Notizia in breve

Nella serata di sabato 23 maggio a Marechiaro, un'auto ha avuto un incidente che ha provocato una carambola e si è ribaltata sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l'area. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell'incidente o sui feriti eventualmente coinvolti. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.