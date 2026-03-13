Incidente stradale auto si ribalta al centro della carreggiata

Un incidente stradale si è verificato a Castellammare di Stabia, nei pressi delle Terme antiche. Un'auto si è ribaltata al centro della carreggiata, bloccando il traffico e richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i soccorritori per prestare assistenza ai feriti e mettere in sicurezza l'area. Nessuna altra vettura è coinvolta nell'incidente.

Circolazione bloccata in attesa della rimozione della vettura incidentata e rilievi sulle cause del.