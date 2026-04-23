Incidente tra auto e camion sul raccordo Salerno-Avellino | traffico in tilt

Un incidente tra un'auto e un camion ha provocato disagi sul raccordo Salerno-Avellino, nel tratto che attraversa il territorio di Baronissi. Il tamponamento si è verificato in direzione sud e sta causando rallentamenti e blocchi nel traffico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ripristinare la viabilità. La circolazione rimane rallentata fino a nuove indicazioni.

Tamponamento in corso sul Raccordo Autostradale Avellino–Salerno, in direzione sud, nel territorio di Baronissi. Secondo le prime informazioni, un'autovettura ha impattato contro un camion, finendo contro il guardrail e restando ferma sulla carreggiata.Traffico in tilt L'incidente sta causando.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Camion perde lastre di marmo sul raccordo Salerno-Avellino: traffico in tiltCaos e disagi, nella tarda mattinata di oggi, lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino, dove si è verificato un incidente stradale tra le... Tir si schianta sul raccordo Salerno-Avellino, strada chiusa e traffico in tilt: incidente a FiscianoTir con rimorchio si schianta ed esce di strada a Fisciano: chiuso il Raccordo Salerno-Avellino. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Incidente tra auto e camion sul raccordo Salerno-Avellino: traffico in tilt; Grave scontro tra auto e camion sul Raccordo Avellino–Salerno; Incidente a Rotondi, impatto tra auto e moto: due persone in terapia intensiva; Immigrazione irregolare, task force della Polizia nella Piana del Sele. Incidente a Pagani, schianto tra auto e camion: muoiono genero e suoceraAuto contro camion, impatto mortale in via Mangioni a Pagani. Due le vittime, Domenico Allegri, 59 anni, carabiniere, e la suocera, Antonietta De Martinis, 90 anni, che era in macchina con lui. ilmattino.it Schianto sulla A2 a Pontecagnano tra una Mercedes e una 500, grave 59enneStampa Grave incidente stradale ieri sera alle 22:30 all’uscita dell’Autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, svincolo di Pontecagnano Faiano. Due le auto coinvolte nello scontro: una Mercedes Classe A ... salernonotizie.it Ore 13:58 22/04/2026 #autostradaA30 CASERTA-SALERNO Allacciamento A30/Racc. Salerno-Avellino #allacciamentochiuso per incidente provenendo da Caserta verso Avellino #aspicampania x.com NanoTV. . #Campania- Comunali: centrodestro unito verso il voto, intesa su candidati ad Avellino e Salerno Servizio di #RitaGiaquinto #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook