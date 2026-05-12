Raccordo Avellino-Salerno maxi incidente nella galleria di Solofra | tre auto distrutte
Un incidente si è verificato nella galleria di Solofra, lungo il raccordo tra Avellino e Salerno. Tre auto sono rimaste danneggiate e sono state trasportate in ospedale al Moscati di Avellino. L’incidente è avvenuto all’interno della galleria che attraversa il Monte Pergola, coinvolgendo tre automobilisti. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione.
L'impatto nella galleria che attraversa il Monte Pergola: tre automobilisti in ospedale al Moscati di Avellino. Paura per una delle auto alimentata a gpl.🔗 Leggi su Fanpage.it
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