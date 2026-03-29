Auto si ribalta con dentro due ragazze | estratte dalle lamiere e soccorse in codice rosso

Due ragazze sono state soccorse questa mattina a Genazzano dopo che la loro auto si è rovesciata ribaltandosi. Le giovani sono state estratte dalle lamiere e trasportate in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le condizioni restano gravi. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Sono gravi due ragazze rimaste coinvolte in un incidente questa mattina a Genazzano. L'auto a bordo della quale viaggiavano si è capovolta. Le hanno estratte dalle lamiere e trasportate in codice rosso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Auto si ribalta a Maggianico: due donne ferite, soccorsi in codice rossoUn violento incidente stradale ha sconvolto la tranquilla mattinata di Maggianico lunedì 16 febbraio, quando un'automobile si è ribaltata in corso... Si ribalta con l'auto in autostrada, 27enne ricoverato in codice rossoSi trova ricoverato in condizioni critiche lo sventurato protagonista dell'incidente avvenuto nella notte lungo l'autostrada A4. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Auto si ribalta con dentro due ragazze... Temi più discussi: Auto si ribalta in strada Benedetta: uomo incastrato tra le lamiere; Un'altra auto ribaltata, soccorsi in azione nella notte; Perde il controllo e si ribalta con l'auto sull'A28: ferito un 30enne; Si ribalta con l’auto in centro a Udine, ferita una donna. Tiger Woods, incidente e arresto: la leggenda del golf si ribalta con l’auto. Le sue condizioni e cosa rischiaTiger Woods, incidente e arresto: la leggenda del golf si ribalta con l’auto. Le sue condizioni e cosa rischia ... sport.virgilio.it Genazzano, auto si ribalta su via di Valmontone: due ragazze in codice rossoGrave incidente stradale nelle prime ore della mattinata a Genazzano. Intorno alle 7:30 la sala operativa ha inviato la squadra dei Vigili del Fuoco di ... castellinotizie.it È morto Lorenzo P., il ragazzo di 21 anni coinvolto nell’incidente avvenuto a Milano: la Porsche Spyder che stava guidando si è schiantata contro alcune auto in sosta. Trasportato in codice rosso al Policlinico e operato d’urgenza, è deceduto per le gravi ferite - facebook.com facebook Finisce con una Porsche contro un'auto in sosta, morto un 21enne a Milano. Incidente all'alba in centro città, ferite due ragazze di 19 e 20 anni #ANSA x.com