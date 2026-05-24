Un incendio ha interessato la Cooperativa San Bovo, distruggendo un magazzino e alcuni furgoni. Le fiamme hanno coinvolto esclusivamente le strutture di servizio, lasciando in piedi il supermercato principale. Si indaga sulle cause dell’incendio e sull’origine dell’esplosione di un mezzo pesante sotto la pensilina. Sono in corso accertamenti per determinare come l’incendio abbia potuto limitare i danni all’intero complesso.

? Domande chiave Come ha fatto il fuoco a non distruggere l'intero supermercato?. Cosa ha causato l'esplosione del mezzo pesante sotto la pensola?. Chi dovrà rispondere dei danni economici subiti dalla cooperativa?. Come influirà il danno al magazzino sulla logistica della zona?.? In Breve Rogo scoppiato alle 1.45 di domenica 24 maggio da un mezzo pesante.. Intervento di 30 vigili del fuoco e 10 mezzi da vari distaccamenti.. Carabinieri di Castelfranco Veneto indagano su guasto meccanico o fattori esterni.. Rischio collasso struttura e danni ai pannelli fotovoltaici sulla copertura.. Un violento incendio ha colpito la Cooperativa San Bovo in via don Ernesto Bordignon durante la notte di domenica 24 maggio, distruggendo un magazzino e due furgoni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Incendio alla Cooperativa San Bovo: fiamme distruggono magazzino e furgoni

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