Fumo dal cofano poi l' incendio | l' auto avvolta completamente dalle fiamme

Venerdì 13 marzo sera, a Mediglia lungo la strada provinciale 157, un uomo ha rischiato di essere coinvolto in un incendio che ha completamente avvolto la sua auto. Il veicolo ha preso fuoco dopo che dal cofano si è sollevato del fumo, e le fiamme hanno rapidamente avvolto tutta la vettura. L’uomo è riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme si intensificassero.

Un uomo si è salvato per un pelo dall'incendio che ha avvolto di fiamme la sua automobile. È successo a Mediglia (Milano, zona Est) lungo la strada provinciale 157, venerdì 13 marzo in serata. Secondo quanto si apprende, l'Alfa Mito ha iniziato a emettere fumo dal cofano mentre era in marcia. L'uomo ha avuto la prontezza di fermarsi a bordo della carreggiata e uscire dall'auto. Pochi istanti dopo è scoppiato l'incendio. La vettura è stata immediatamente avvolta dalle fiamme. L'automobilista è rimasto illeso: è uscito appena in tempo dalla vettura per non procurarsi ferite. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nel rogo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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