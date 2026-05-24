Incendi in due condomini in Brianza | una palazzina evacuata

Notizia in breve

Due incendi si sono verificati in due condomini della Brianza nel pomeriggio di sabato 23 maggio, a poche ore di distanza. Le fiamme hanno interessato due edifici distinti, costringendo all’evacuazione di una delle palazzine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Monza, impegnati a gestire le fiamme e a mettere in sicurezza gli appartamenti coinvolti. Nessuna informazione su feriti o cause ancora disponibili.