Incendi in due condomini in Brianza | una palazzina evacuata
Due incendi si sono verificati in due condomini della Brianza nel pomeriggio di sabato 23 maggio, a poche ore di distanza. Le fiamme hanno interessato due edifici distinti, costringendo all’evacuazione di una delle palazzine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Monza, impegnati a gestire le fiamme e a mettere in sicurezza gli appartamenti coinvolti. Nessuna informazione su feriti o cause ancora disponibili.
Due incendi in due palazzine a poche ore di distanza. Un pomeriggio di intenso lavoro per i vigili del fuoco del comando di Monza per due roghi che si sono sviluppati in due condomini nel pomeriggio di sabato 23 maggio.Incendio in un condominio a MonzaIl primo incendio a Monza, in via Spluga. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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