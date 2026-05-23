Ordigno esplode davanti all’ingresso di una palazzina in via Vincenzo Manzini a Roma paura tra i condomini

Notizia in breve

Un ordigno è esploso davanti all’ingresso di una palazzina in via Vincenzo Manzini, nel quartiere della Romanina a Roma. L’esplosione ha causato danni alla porta e alle finestre del portone. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini e messo in sicurezza l’area. La zona è stata transennata per consentire i rilievi.