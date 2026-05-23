Ordigno esplode davanti all’ingresso di una palazzina in via Vincenzo Manzini a Roma paura tra i condomini
Un ordigno è esploso davanti all’ingresso di una palazzina in via Vincenzo Manzini, nel quartiere della Romanina a Roma. L’esplosione ha causato danni alla porta e alle finestre del portone. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini e messo in sicurezza l’area. La zona è stata transennata per consentire i rilievi.
Momenti di paura a Roma in via Vincenzo Manzini. Un ordigno è esploso all’ingresso di un condominio. Non ci sono feriti, ma i danni sono stati ingenti. L’ordigno è stato piazzato nei pressi del cancello del condominio, che si trova nella zona Est della Capitale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini della polizia scientifica per effettuare i primi rilievi. Esplosione in via Manzini a Roma Danneggiata anche un’auto parcheggiata: le indagini La “stagione delle bombe” tra Roma e Ostia Esplosione in via Manzini a Roma L’esplosione è avvenuta poco prima delle 4 del mattino di sabato 23 maggio in via Vincenzo Manzini, nella zona Orientale di Roma, nel quartiere Romanina. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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