Al via l’ops di UniCredit su Commerzbank | resterà aperta fino al 16 giugno

Oggi è iniziata l’offerta pubblica di sottoscrizione di UniCredit su Commerzbank, che durerà fino al 16 giugno. L’operazione prevede un rapporto di scambio di 0,485 azioni UniCredit per ogni titolo Commerzbank consegnato. La proposta coinvolge azionisti e investitori interessati a partecipare alla transazione. È la prima fase di una procedura che mira a consolidare le quote tra le due banche.

Prende il via oggi 5 maggio l’ offerta pubblica di sottoscrizione di UniCredit su Commerzbank. L’operazione resterà aperta fino al 16 giugno e prevede un rapporto di scambio pari a 0,485 azioni UniCredit per ogni titolo Commerzbank conferito. Lo ha comunicato l’amministratore delegato Andrea Orcel nel corso della conference call con gli analisti sui risultati trimestrali. Andrea Orcel, ceo di UniCredit (Imagoeconomica). Cosa prevede l’offerta pubblica di sottoscrizione lanciata da UniCredit. Il via libera di UniCredit all’ aumento di capitale fino a 6,7 miliardi di euro a servizio dell’offerta su Commerzbank è stato approvato il 4 maggio dall’assemblea straordinaria dei soci, che si è tenuta a Milano.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Al via l’ops di UniCredit su Commerzbank: resterà aperta fino al 16 giugno Notizie correlate UniCredit accelera su Commerzbank: al via l’OPS per superare il 30%UniCredit accelera sul dossier Commerzbank e sceglie una mossa che punta più al consolidamento della partecipazione che a una vera scalata. UniCredit, Orcel sfida Berlino e lancia Ops su CommerzbankNoi e l’Intelligenza Artificiale, domani incontro all’Arciconfraternita dei Pellegrini. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Unicredit, plebiscito dei soci a favore dell’ops su Commerzbank. Il 99,55% dice sì in assemblea. L’offerta al via già da domani; Unicredit alza il prezzo. E prova il tutto per tutto su Commerzbank; Commerzbank, il derby tedesco di Unicredit. Così Orcel punta a diventare primo in Germania; Commerzbank alla Faz, 'il piano di Unicredit smantella la banca'. Al via l’ops di UniCredit su Commerzbank: resterà aperta fino al 16 giugnoAl via l’offerta pubblica di sottoscrizione di UniCredit su Commerzbank. L’operazione resterà aperta fino al 16 giugno. lettera43.it UniCredit: al via OPS su Commerzbank, offerta aperta fino al 16 giugno(Teleborsa) - Prende il via oggi l'OPS di UniCredit su Commerzbank, dopo la pubblicazione del documento d’offerta. L’operazione resterà aperta fino al 16 giugno e prevede un rapporto di scambio pari a ... finanza.repubblica.it Trimestrali a Leva. Unicredit concentrata sull’M&A. Enel potrebbe tirare il fiato. Contenuto editoriale di MFIU- Milano Finanza Intelligence Unit contenente raccomandazioni di investimento non personalizzate. La sezione relativa ai prodotti è sponsorizzata da S - facebook.com facebook Unicredit, Q1 2026 con utile a €3,2 mld (+16%), ricavi a €7 mld (+5%) e risultato netto assicurativo a €2,5 mld (+8%) x.com