Bari capitale del food and beverage | inaugurata in Fiera la decima edizione di Levante Prof

Questa mattina alla Fiera del Levante di Bari si è aperta la decima edizione di Levante Prof, evento dedicato ai professionisti del settore food, beverage e ospitalità. La manifestazione si tiene ogni anno e si è affermata come appuntamento importante nel Meridione, attirando operatori e aziende del settore. La cerimonia di inaugurazione ha visto il tradizionale taglio del nastro.

Taglio del nastro questa mattina alla Fiera del Levante di Bari per la decima edizione di Levante Prof, la manifestazione dedicata ai professionisti del food & beverage e dell'ospitalità che negli anni è diventata un punto di riferimento nel Mezzogiorno per il settore Ho.Re.Ca. L'edizione 2026 di Levante Prof ospita oltre 400 aziende e 250 espositori, distribuiti su più di 20mila metri quadrati di area espositiva. Nel corso della manifestazione è previsto un fitto calendario di appuntamenti tra cooking show, masterclass, contest, corsi di aggiornamento e convegni tematici, pensati per gli operatori del settore. Tra gli eventi più attesi della rassegna torna il Premio Trofeo PuntoIT, tappa ufficiale della Coppa Italia di Gelateria 2026, organizzato in collaborazione con l'Associazione Italiana Gelatieri e con la rivista di settore puntoIT.