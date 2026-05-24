Un uomo di origini russe si è presentato in Questura per regolarizzare la propria posizione. Durante le procedure di identificazione, sono emersi precedenti penali risalenti alla Toscana. L’individuo, che cercava di stabilirsi nel Pavese, è stato sottoposto a verifiche approfondite. Le autorità hanno accertato la sua identità e i precedenti, che lo qualificano come un soggetto con un passato criminale.

Si voleva rifare una vita nel Pavese, ma il passato criminale in Toscana è riemerso. Tornato a galla grazie alle accurate procedure per l’identificazione all’Ufficio immigrazione della Questura di Pavia. Un cinquantaduenne russo è stato arrestato dalla polizia di Stato e portato in carcere, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dalla Procura del Tribunale di Firenze nel 2020. Per sei anni era riuscito a rimanere latitante, con cumulo di pene pendenti per un totale di 5 anni e 11 mesi di reclusione. Condannato per associazione a delinquere, ritenuto un membro attivo e organico di una strutturata e pericolosa organizzazione... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In Questura per mettersi in regola. Ma è un pericoloso criminale russo

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